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İran ABD'nin olası internet yaptırımına karşı Türkiye ile işbirliğini arttırdı

İran, ABD'nin internet ve iletişim sektörüne yönelik olası yaptırımlarına karşı Türkiye ile işbirliğini arttırdığını ve Türkiye ile bazı anlaşmalar yapıldığını bildirdi.

  • DHA
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İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehrumi, ABD yaptırımları nedeniyle İran'ın küresel internet ağına erişmekte zorluk yaşabileceği olasılığı üzerine, Türkiye ile ikili bağlantı konusunu görüştüklerini ifade etti.
 
İran Uzay Araştırma Merkezi'nde düzenlenen basın toplantında konuşan Cehrumi, ABD'nin olası iletişim yaptırımlarını çeşitli boyutlarıyla incelediklerini belirterek, "İran'ın iletişimini sağlayan uluslararası tedarikçilerin, finansal transferler nedeniyle İran'ın iletişim sürekliliğini güvence edemeyeceği öncelikli sorunumuz olarak duruyor. Bu sebepten bölge ülkeleriyle ikili bağlantı konusunu görüştük. İranlı operatörler, Türk şirketleriyle ikili ilişkiye geçip, bu şekilde bir kaç sağlayıcıyla sınırlanmaktan kurtulup, bunu daha fazla sağlayıcıya arttırdık" dedi.

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