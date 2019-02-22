İran: ABD'nin Suriye ve Irak'taki İHA'larının kontrolünü ele geçirdik
İran Devrim Muhafızları Kolordu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Amir Ali Hajizadeh, Suriye ve Irak üzerinde uçan ABD´ye ait birkaç silahlı İHA'nın Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) tarafından kontrolünün ele geçirildiğini iddia etti.
- DHA
İran haber ajansı FARS´a konuşan Hajizadeh olaya dair yaptığı açıklamada "Suriye ve Irak üzerinde uçan 7-8 İHA'nın kontrolünü ele geçirdik, silahlı İHA'lara gelen verilerin takibini yaptık ve verileri ilk elden ele geçirdik" İfadelerini kullandı.
Haber ajansı, Hajizadeh´in iddiasına kanıt olarak olaya ilişkin bir videoyu paylaştı.
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