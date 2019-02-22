İran: ABD'nin Suriye ve Irak'taki İHA'larının kontrolünü ele geçirdik İran Devrim Muhafızları Kolordu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Amir Ali Hajizadeh, Suriye ve Irak üzerinde uçan ABD´ye ait birkaç silahlı İHA'nın Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) tarafından kontrolünün ele geçirildiğini iddia etti.