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İran, ABD'nin teklifini açıkladı: Biz de vuralım ses çıkarmayın

İranlı komutan Musevi, ABD’nin Tahran’a “Biz de bir noktayı vuralım ve siz buna ses çıkarmayın. Dava bu şekilde kapansın” mesajı gönderdiğini iddia etti. Musevi “Bir vurursanız 10 yersiniz” cevabı verdiklerini söyledi.

  • STAR
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ABD’NİN, Aramco saldırısı için suçladığı İran’a ‘danışıklı döğüş’ teklif ettiği iddia edildi. İran Silahlı Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi, ABD’nin kendilerine “Biz de bir noktayı vuralım ve siz buna ses çıkarmayın. Dava bu şekilde kapansın” mesajı gönderdiğini ileri sürdü. Musevi, İran devlet medyasında yer alan açıklamasında, ABD’nin düşürülen İnsansız Hava Aracı (İHA) ve buna yönelik misillemesiyle ilgili iddialarda bulundu. ABD’lilerin İran’a “Biz de bir noktayı vuralım ve siz buna ses çıkarmayın. Dava bu şekilde kapansın.” şeklinde mesaj gönderdiğini iddia eden Musevi, Tahran yönetiminin buna “Eğer bir vurursanız 10 yersiniz.” şeklinde cevap verdiğini söyledi. Musevi, savaşın başlangıcının ABD’nin elinde olmasının mümkün olduğunu fakat bitişin İran’a bağlı olacağını savunarak, “Çatışma başlarsa inisiyatif bizim elimizde olacaktır ve belirlediğimiz zamana kadar çatışmalar devam edecektir” ifadelerini kullandı. Devrim Muhafızları Ordusu, 20 Haziran’da Umman Körfezi kıyısındaki Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde “İran hava sahasını ihlal eden” ABD Hava Kuvvetlerine ait RQ-4 Global Hawk tipi İHA’nın karadan havaya atılan füzeyle vurularak düşürüldüğünü duyurmuştu. 

SICAK ÇATIŞMA ENDİŞESİ

ABD ise insansız hava aracının İran tarafından düşürüldüğünü doğrulamış ancak İHA’nın “uluslararası hava sahasında” uçarken düşürüldüğünü savunmuştu. ABD Başkanı Trump da Twitter’dan paylaştığı mesajında ABD’ye ait insansız hava aracını düşüren Tahran’a “İran çok büyük bir hata yaptı” sözleriyle tepki göstermiş ve 18 Temmuz’da Hürmüz Boğazı’nda, İran’a ait insansız hava aracını düşürdüklerini söylemişti. ABD’nin Mayıs 2018’de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek yaptırımları yeniden uygulamaya başlamasından sonra artan gerginliğin çatışmaya dönüşmesinden endişe ediliyor. 

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