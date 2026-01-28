İSTANBUL 13°C / 11°C
Dünya

İran, ABD'nin üstünü çizdi: Tarihte görülmemiş bir bedel öder

İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın askeri tehditlerine net ve sert bir cevap verdi. Tahran yönetimi, müzakereye açık olduğunu vurgularken, olası bir saldırıya “daha önce hiç görülmemiş” bir karşılık verileceğini ilan etti.

28 Ocak 2026 Çarşamba 18:13
İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliğinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşılan açıklamayla, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeye yönelik askeri tehditlerine, Trump'ın paylaşımı alıntılanarak yanıt verildi.

ABD'nin Irak ve Afganistan'a karşı açtığı savaşlarda 7 trilyon dolar ve binlerce asker kaybettiğine dikkati çekilen açıklamada, "İran, karşılıklı saygı ve çıkarlara dayalı diyaloğa hazırdır ancak zorlanırsa kendini savunacak ve daha önce hiç olmadığı gibi karşılık verecektir." ifadelerine yer verildi.

