Devrim Muhafızları'na ait internet sitesinde yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Global Hawk tipi İHA'nın vurularak düşürüldüğü kaydedildi.

ABD YALANLADI

CENTCOM sözcüsü Bill Urban, ABD'nin İran hava sahasında bulunan İHA'sı olmadığını söyledi ve İran'ın açıklamasını yalanladı.