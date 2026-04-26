İSTANBUL 24°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Nisan 2026 Pazar / 10 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0379
  • EURO
    52,8518
  • ALTIN
    6815.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran ABD'ye çizgi çekti! Müzakerelere şartlı kapı
Dünya

İran ABD'ye çizgi çekti! Müzakerelere şartlı kapı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin baskı politikalarını sürdürmesi ve askeri varlığını artırması halinde 'dayatılmış müzakerelere' katılmayacaklarını açıkladı.

AA26 Nisan 2026 Pazar 10:49 - Güncelleme:
ABONE OL

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefonda görüştü.

ABD'nin son dönemde İran'a yönelik deniz ve saha kısıtlamalarını artırmasını, güven inşası ve diplomasi açısından ciddi bir engel olduğunu belirten Pezeşkiyan, "ABD'ye açık tavsiyemiz şudur; sorunların çözümü için uygun bir zemin oluşturulacaksa, öncelikle kuşatma dahil olmak üzere operasyonel engeller kaldırılmalıdır. Zira İran, baskı, tehdit ve kuşatma altında dayatılan müzakerelere girmeyecektir." dedi.

Müzakere sürecinin ancak karşılıklı saygı ve güven inşasıyla ilerleyebileceğini kaydeden İran Cumhurbaşkanı, baskı ve tehdit politikaları devam ederken diyalogdan sonuç alınamayacağını belirtti.

İran'ın savaş başlatan taraf olmadığını ve bölgesel istikrarsızlık istemediğini belirten Pezeşkiyan, müzakerelerin ancak eşit şartlarda ve uluslararası hukuk çerçevesinde yürütülebileceğini ifade etti.

Öte yandan Pakistan Başbakanı Şerif de görüşmede, ülkesinin İran ile kardeşlik ve dayanışma ilişkilerini önemsediğini belirterek, mevcut gerilimin azaltılması için diplomatik çabalara aktif destek verdiklerini ifade etti.

Bölgedeki tansiyonun düşürülmesi için Pakistan'ın Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan ile yürüttüğü temaslara işaret eden Şerif, bu girişimlerin ateşkesin korunması ve kalıcı barışın sağlanması açısından kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Pakistan'ın, İran'ın egemenliğini ve güvenliğini hedef alan hiçbir adımı kabul etmeyeceğini vurgulayan Şerif, İran'ın baskı ve savaşla teslim alınamayacağını, İran halkının güçlü bir direnç gösterdiğini ve rejim değişikliği beklentilerinin gerçekçi olmadığını dile getirdi.

Mevcut dönemin son derece hassas olduğu, yanlış adımların bölgeyi daha büyük bir krize sürükleyebileceği uyarısında bulunan Pakistan Başbakanı, tüm tarafların itidalli davranması gerektiğini kaydetti.

  • İran Cumhurbaşkanı
  • ABD baskı politikaları
  • askeri varlık artışı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.