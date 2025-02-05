İran, ABD'yi petrol piyasasını istikrarsızlaştırmakla suçladı

İran enerji haber ajansı SHANA'ya göre, Petrol Bakanı Paknejad Tahran'ı ziyaret eden Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Heysem el-Gays ile görüştü.

Görüşmede, petrol piyasasısının siyasetten uzak tutulmasının enerji güvenliği açısından "hayati" önem arz ettiğini belirten Paknejad, "Büyük petrol üreticilerine karşı tek taraflı yaptırımlar uygulanması ve OPEC üzerinde baskı oluşturulması, petrol ve enerji piyasalarını açıkça istikrarsızlaştırmak ve dünya genelindeki tüketicilere de zarar vermektir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın petrol ihracatını sıfıra indirmeyi hedefleyen "azami baskı" politikasını dün imzaladığı kararnameyle yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.