İSTANBUL 4°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Şubat 2025 Çarşamba / 7 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,9124
  • EURO
    37,4517
  • ALTIN
    3313.59
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran, ABD'yi petrol piyasasını istikrarsızlaştırmakla suçladı
Dünya

İran, ABD'yi petrol piyasasını istikrarsızlaştırmakla suçladı

İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, ABD tarafından petrol üreticisi ülkelere tek taraflı yaptırımlar uygulanmasının petrol piyasasını istikrarsızlaştırdığını söyledi.

AA5 Şubat 2025 Çarşamba 20:13 - Güncelleme:
İran, ABD'yi petrol piyasasını istikrarsızlaştırmakla suçladı
ABONE OL

İran enerji haber ajansı SHANA'ya göre, Petrol Bakanı Paknejad Tahran'ı ziyaret eden Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Heysem el-Gays ile görüştü.

Görüşmede, petrol piyasasısının siyasetten uzak tutulmasının enerji güvenliği açısından "hayati" önem arz ettiğini belirten Paknejad, "Büyük petrol üreticilerine karşı tek taraflı yaptırımlar uygulanması ve OPEC üzerinde baskı oluşturulması, petrol ve enerji piyasalarını açıkça istikrarsızlaştırmak ve dünya genelindeki tüketicilere de zarar vermektir" dedi.

AZAMİ BASKI KARARI

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın petrol ihracatını sıfıra indirmeyi hedefleyen "azami baskı" politikasını dün imzaladığı kararnameyle yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

  • İran Petrol Bakanı
  • ABD Yaptırımları
  • OPEC

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.