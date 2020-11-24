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Dünya

İran, ABD'yi şikayet edecek

İran, ABD'yi ambargolar nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'na şikayet edeceğini duyurdu.

IHA24 Kasım 2020 Salı 07:52 - Güncelleme: 24 Kasım 2020 Salı 08:48
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İran Sağlık ve Tıp Eğitimi Bakanlığı Hukuk ve Parlamento İşleri Bakan Yardımcısı Tahir Mevhibeti, ABD yaptırımlarının İran halkının sağlığını olumsuz etkilediği ifade ederek, ambargolar nedeniyle ABD’yi Uluslararası Adalet Divanı’na şikayet edeceklerini açıkladı.

İran Sağlık Bakanlığının online düzenlenen toplantısında konuşan Sağlık ve Tıp Eğitimi Bakanlığı Hukuk ve Parlamento İşleri Bakan Yardımcısı Tahir Mevhibeti, ABD yaptırımları nedeniyle İran halkının sağlığının zarar gördüğünü ifade etti. ABD’yi Uluslararası Adalet Divanı’na şikayet edeceklerini söyleyen Mevhibeti, “ABD yaptırımları halk sağlığına birçok alanda zarar verdi. Bu nedenle ABD’yi Uluslararası Adalet Divanı’na şikayet edeceğiz. Bu konu Cumhurbaşkanlığı Hukuk İşleri Başkanlığı tarafından takip edilmektedir” dedi.

ABD yaptırımlarının korona virüsle mücadeleyi olumsuz etkilediğini kaydeden Mevhibeti, ”Sağlık Bakanlığı olarak gerekli belge ve bilgileri, uluslararası kurumlar nezdinde konuyu takip etmesi için Cumhurbaşkanlığı Hukuk İşleri Başkanlığı’na ileteceğiz” ifadelerini kullandı.

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