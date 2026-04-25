  • İran ''askeri saldırı'' hazırlığını çökertti! Yüzlerce kişi gözaltında
İran ''askeri saldırı'' hazırlığını çökertti! Yüzlerce kişi gözaltında

İran Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı, ülkenin batı bölgelerinde askeri saldırı hazırlığında olan ABD ve İsrail bağlantılı hücrelere yönelik geniş kapsamlı operasyonlar düzenlendiğini duyurdu. Kürdistan ve Kirmanşah eyaletlerinde gerçekleştirilen baskınlarda, aralarında Mossad casuslarının da bulunduğu toplam 239 kişi gözaltına alınırken; çok sayıda roketatar, bomba fünyesi ve ağır mühimmat ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca yasa dışı silah ticareti yapan gruplara da darbe vuruldu.

25 Nisan 2026 Cumartesi 15:07
Yarı resmi Mehr Haber Ajansının Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatının açıklamasına dayandırdığı habere göre, ABD ve İsrail ile bağlantılı, ülkenin batı bölgelerinden askeri saldırı hazırlayan hücrelere operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar sırasında, Kürdistan eyaletinde "ayrılıkçı gruplara" mensup 11 militanın da aralarında olduğu 84 kişi yakalandı bir militan ise öldürüldü.

Kirmanşah eyaletindeki operasyonlarda, İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'a bağlı 4 casus dahil "düşman hücrelere bağlı" 155 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlarda 8 roketatar, 2 binden fazla roketatar mühimmatı, 90 bomba fünyesi, 18 el bombası, 5 havan topu mermisi, çeşitli silahlara ait 1253 mermi, 6 tüfek bombası ve telsiz iletişim cihazları ele geçirildi.

Diğer yandan bölgede yasa dışı silah alım satımı yapan gruplara da operasyonlar düzenlendiği kaydedildi.

Bu operasyonlarda ise 144 kişinin gözaltına alındığı ve çok sayıda silaha el konulduğu belirtildi.

