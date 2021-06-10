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Dünya

İran Atlas Okyanusu'na filo gönderdi

İran, savaş gemisi Mekran ve yerli yapım Sehend muhriplerinden oluşan Deniz Kuvvetleri'ne ait 77. Filo'yu Atlas Okyanusu'na gönderdiğini duyurdu.

AA10 Haziran 2021 Perşembe 16:35 - Güncelleme: 10 Haziran 2021 Perşembe 17:45
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İran Ordusu Koordinasyon Yardımcısı ve eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Habibullah Seyyari, devlet televizyonunda yer alan açıklamasında 77. Filo'yu 10 Mayıs'ta gönderdiklerini söyledi.

Mekran savaş gemisi ve İran yapımı Sehend muhriplerinden oluşan 77. Filo'nun hiçbir ülkenin limanında durmadan Atlas Okyanusu'na ulaştığını aktaran Seyyari, uluslararası denizcilik yasalarına göre "özgür sularda" yer aldıklarını ifade etti.

Seyyari, ülkenin güneyindeki Basra Körfezi'nde yer alan Hürmüzgan eyaletinin merkezi Bender Abbas Limanı'ndan hareket eden filonun Afrika'yı dolandığını ve 12 bin kilometrelik (6 bin mil) mesafeyi kat ettikten sonra Atlas Okyanusu'na 30 günde ulaştığını belirtti.

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