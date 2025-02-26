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Dünya

İran, Avrupa ülkeleri ile nükleer müzakerelere devam ettiğini duyurdu

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Almanya, İngiltere ve Fransa'yla nükleer müzakerelerinin devam ettiğini belirtti.

AA26 Şubat 2025 Çarşamba 12:35 - Güncelleme:
İran, Avrupa ülkeleri ile nükleer müzakerelere devam ettiğini duyurdu
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İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre Erakçi, kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erakçi, "İki gün önce Cenevre'de 3 Avrupa ülkesiyle (Almanya, İngiltere, Fransa) yeni bir müzakere turu gerçekleştirdik. Bu müzakereler nükleer konular ve bazı diğer meseleler hakkında oldu. Bu görüşmeler devam edecek." dedi.

ABD ile müzakerelere ilişkin ise Erakçi, Washington yönetiminin "maksimum baskı" politikasını sürdürdüğü müddetçe bu ülkeyle müzakerelerin gerçekleşmeyeceğini kaydetti.

- İRAN İLE NÜKLEER ANLAŞMA VE MÜZAKERE SÜRECİ

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te yaptırımların kaldırılması karşılığında Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk döneminde Washington, 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlayınca Tahran da anlaşmadaki taahhütlerini kademeli olarak durdurmuş ve yeniden yüksek düzeyde uranyum zenginleştirme dahil bir dizi adım atmıştı.

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