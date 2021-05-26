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Dünya

İran: Azerbaycan-Ermenistan sınır meselesinin çözümü için girişime hazırız

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Azerbaycan-Ermenistan sınırında oluşan durumun barış yoluyla çözülmesi gerektiğini söyledi. Zarif, sınır meselesinin barış yoluyla çözülmesi konusunda girişimlerde bulunmaya hazır olduklarını dile getirdi.

AA26 Mayıs 2021 Çarşamba 15:11 - Güncelleme: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 15:11
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Ermenistan'ın başkenti Erivan'da bir araya gelen Zarif ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan, ortak basın toplantısı düzenledi.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan olaylara değinen Zarif, "Her gerilimde insanların ölmesi endişe vericidir. Bu meselenin bir an önce barış yoluyla çözülmesi gerekiyor." dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile dün görüştüklerini anımsatan Zarif, "Aliyev'in gerilim seviyesinin düşürülmesine ve diyaloğa hazır olduğunu gördüm." ifadelerini kullandı.

Zarif, sınır meselesinin barış yoluyla çözülmesi konusunda girişimlerde bulunmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ayvazyan da Azerbyacan-Ermenistan sınırındaki durumun, siyasi ve diplomatik yöntemle çözülmesinden yana olduklarını belirtti.

- Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gelişmeler

Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın ve Kelbecer illerinde, Ermenistan ile sınırdaki bazı mevzilere yerleşmiş ve bu durum, iki ülke arasında gerginliğe neden olmuştu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ordusunun yerleştiği bazı bölgelerin Ermenistan toprağı olduğunu iddia ederek konuyla ilgili Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütüne başvurmuştu.

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