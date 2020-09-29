AA 29 Eylül 2020 Salı 15:00 - Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 15:00

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, başkent Tahran'da basın toplantısı düzenleyen Rebii, Azerbaycan ile Dağlık Karabağ bölgesini işgal altında tutan Ermenistan arasındaki çatışmayı değerlendirdi.

Bölgede işgal öncesindeki duruma dönüş için barışçıl yol bulunması gerektiğini ve bu konuda iki ülkeye destek vermeye hazır olduklarını vurgulayan Rebii, "İran'ın, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün tanınması ve buna uyulması konusundaki tutumu oldukça açıktır. İran, uluslararası hukuk ve BM kararları çerçevesindeki bu meşru hakkı defalarca vurgulamıştır." dedi.

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sorunların barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini belirten Rebii, "İran, Türkiye ve Rusya, anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi için BM kararlarının uygulanması yönünde iki komşu ülkeye yardım edebilir." diye konuştu.

Rebii, "İki ülkenin birbiriyle konuşması ve sorunları çözmesi dışında başka bir çözüm tanımıyor ve diğer tüm seçeneklerin bölge halkının çıkarlarına hizmet etmeyeceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.