İran doğruladı: Normal bir faaliyet!

29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6691
  • 6,3392
  • 256.489
  • 102837
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İran balistik füze denemesi yaptığını teyit etti

İran Genelkurmay Başkanlığı yetkilisi, balistik füze denemelerinin ülkenin savunma ihtiyaçları kapsamında 'normal bir faaliyet ' olduğunu açıkladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'ın Genelkurmay Başkanlığından bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran'ın, balistik füze denemesi yaptığı teyit edilerek, bunun savunma ihtiyaçları kapsamında "normal bir faaliyet" olduğu belirtildi.

Haberde, yetkilinin "İran'ın füze gücü tamamen savunma amaçlıdır ve hiçbir ülkeye karşı değildir. İran'ın toprak bütünlüğüne yönelik muhtemel bir saldırıya cevaptır. İran'ın kendini savunmak için dünyanın hiçbir gücünün iznine ihtiyacı yoktur. İran'ı savunmak, devletin ve silahlı kuvvetlerin asli görevidir." ifadelerine yer verildi.

Amerikan CNN televizyonunun dün, ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran'ın dün ülkenin güneyinde orta menzilli balistik füze denemesi gerçekleştirdiği belirtilmişti.

Söz konusu yetkili, Şahab-3 füzesinin ABD üslerine tehdit oluşturmadığını ancak İran'ın bu tür denemelerle balistik füzelerinin menzilini ve isabet oranını artırmayı hedeflediğini ifade etmişti.

Öte yandan ABD'nin Fox News televizyonuna konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen Amerikalı üst düzey yetkili ise "İran'dan füze fırlatıldığının farkındayız ancak şu anda daha fazla yorum yok." ifadelerini kullanmıştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından 20 Temmuz 2015'te kabul edilen nükleer anlaşmayı destekleyen 2231 sayılı karar İran'a, nükleer başlık taşıyabilecek balistik füze konusunda hiçbir faaliyette bulunmama çağrısı yapıyor. Tahran yönetimi ise söz konusu füzelerin nükleer başlık taşıma kapasitesi olmadığını öne sürüyor.

ABD ve Avrupa ülkeleri, İran'ın balistik füze faaliyetlerinin nükleer silah başlığı taşıma kapasitesine sahip füzeler geliştirme çabalarıyla ilgili olabileceğinden endişe duyarak, Tahran yönetimine balistik füze programını müzakere etme çağrısında bulunuyor. İran yönetimi ise balistik füze programının Tahran'ın "kırmızı çizgisi" olduğunu belirterek müzakere taleplerini reddediyor.

Drift, hız, sollama ve yola moloz dökme...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

"Mardin'de HDP'li belediyelerden 313 kişi işten çıkarıldı"

'Mardin'de HDP'li belediyelerden 313 kişi işten çıkarıldı'

İran doğruladı: Normal bir faaliyet!

İran doğruladı: Normal bir faaliyet!

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Yıldız futbolcu Beşiktaş'ta kaptanlığa getirildi

Yıldız futbolcu Beşiktaş'ta kaptanlığa getirildi

7'nci kez taşınmaya hazırlanan ilçeye ziyaretçi akını... Sular altında kalacak!

7'nci kez taşınmaya hazırlanan ilçeye ziyaretçi akını... Sular altında kalacak!

Şanlıurfa’da vurulan 3 kardeşten acı haber

Şanlıurfa’da vurulan 3 kardeşten acı haber

Beşiktaş yeni transferini resmen duyurdu

Beşiktaş yeni transferini resmen duyurdu

Türkiye'den emir bekliyorlar: Fırat'ın doğusuna hazırız

Türkiye'den emir bekliyorlar: Fırat'ın doğusuna hazırız
 

POPÜLER HABERLER

Erbil saldırısının faili teröristler böyle yakalandı

Erbil saldırısının faili teröristler böyle yakalandı

Bir ilkti... En büyüğü gün yüzüne çıkmaya hazırlanıyor

Bir ilkti... En büyüğü gün yüzüne çıkmaya hazırlanıyor

Farklı mimari stillerin kesiştiği Balkan şehri

Farklı mimari stillerin kesiştiği Balkan şehri

Photoshopla hayvanları bakın ne hale soktular

Photoshopla hayvanları bakın ne hale soktular

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA