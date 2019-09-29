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İran Başsavcısı'ndan FIFA'ya tepki

İran Genel Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğinin (FIFA), ülkesinde oynanan futbol maçlarında statlara kadınların alınmamasıyla ilgili uyarısına tepki gösterdi.

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Entekhab haber sitesine göre, Kum kentinde konuşan Muntazeri, "FIFA, hangi kanuna göre statlarındaki uygulamaları dolayısıyla bir ülkeyi zorlayabilir." dedi.

Muntazeri, kadınların statlarda maç seyretmesine ilişkin tartışmaların "ülkesinin düşmanları" tarafından kasıtlı olarak gündeme getirildiğini öne sürdü.

Her ne kadar kanuni bir düzenleme bulunmasa da İran'da kadınların statlarda futbol maçı seyretmesi engelleniyor. Yasağı delerek maçlara erkek kılığında girmeye çalışan kadınlar gözaltına alınıyor.

FIFA KONTROL İÇİN İRAN'A GİDECEK

Geçen günlerde Seher Hudayari isimli bir kadın, taraftarı olduğu İstiklal Futbol Kulübünün maçını seyretmek için Azadi Stadyumu'na girmeye çalışırken gözaltına alınmış ve hakkında kanuni işlem başlatılmıştı. 6 ay hapse mahkum edileceğini öğrenen Hudayari, Tahran'da Devrim Mahkemesi önünde kendisini ateşe vermiş ve hayatını kaybetmişti.

Olaya yönelik tepkilerin ardından FIFA, İran'da kadınların maç seyredebilmeleri için gereken düzenlemenin yapılmasıyla ilgili İran makamlarını uyarmıştı. İran Spor Bakanlığı, statların kadınlar için uygun hale getirildiğini duyurmuş, FIFA, İran'a bir heyet göndermiş ve kadınların tribünlerde yer alabilmeleri için fiziki şartların uygun olduğunu teyit etmişti.

FIFA, 10 Ekim'de Azadi Stadyumu'nda oynanacak İran-Kamboçya Dünya Kupası elemeleri maçını tribünden kadınların izlemesine izin verilip verilmediğini gözlemlemek üzere Tahran'a bir heyet gönderecek.

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