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Dünya

İran, Batı'ya resti çekti: Uranyum zenginleştirmeye devam edeceğiz

Batı ile İran arasında krize neden olan uranyum zenginleştirme çalışmalarına ilişkin açıklamada bulunan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulunda ülkesi aleyhinde alınan kararı eleştirerek, uranyum zenginleştirme faaliyetlerini sürdüreceklerini dile getirdi.

AA12 Haziran 2025 Perşembe 16:46 - Güncelleme:
İran, Batı'ya resti çekti: Uranyum zenginleştirmeye devam edeceğiz
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İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İlam eyaletini ziyaretinde yaptığı konuşmada Pezeşkiyan, UAEA Yönetim Kurulunda ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya öncülüğünde ülkesi aleyhinde alınan karara tepki gösterdi.

Kararı "kötülük" olarak nitelendiren Pezeşkiyan, "Bugün İngiltere, Fransa ve Almanya İran'a karşı bir karar aldı. Bu dünyada onların kötülük yapmaması ve bu memleketin halklarının kendi ayakları üzerinde bağımsız yaşaması için ne yapmam gerektiğini anlamıyorum." dedi.

"YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ"

Ülkesinin barışçıl nükleer faaliyetlerine devam edeceğini söyleyen Pezeşkiyan, "Kendi yolumuzda ilerleyeceğiz ve (uranyum) zenginleştirmeye devam edeceğiz. Ülkeyi gençlerle, bilim insanlarımızla inşa edeceğiz. Merkezlerimizi bombalasalar dahi tüm bu yetenekler bizim düşüncelerimizde ve bu nedenle ne yaparlarsa yapsınlar yeniden inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, ülkesindeki tüm kesimlere farklılıkları ve sorunları bir kenara bırakarak ülkeyi inşa etmek için el ele verme çağrısında bulundu.

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