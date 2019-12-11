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İran: E-devlet altyapısı hükümet kaynaklı çok büyük siber saldırıyla hedef alındı

İran, elektronik devlet sistemi (e-devlet) altyapısının yabancı bir devlet tarafından organize ve büyük çapta bir siber saldırıyla hedef alındığını duyurdu.

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Başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, İran'ın e-devlet altyapısının siber saldırıya maruz kaldığını açıkladı.
 
Cehromi, "Detayları paylaşamam ancak ülkenin elektronik devlet sisteminin altyapısı çok organize ve hükümet kaynaklı siber saldırının hedefi oldu. Bu saldırı güvenlik kalkanı tarafından tespit edildi ve etkisizleştirildi." dedi.
 
Saldırının boyutlarıyla ilgili araştırmaların sürdüğünü dile getiren Cehromi, "Çok büyük bir saldırıydı." ifadesini kullandı.
 
Bakan Cehromi, saldırının kaynağını açıklamadı ancak İran ile ABD birbirlerini zaman zaman siber saldırı düzenlemekle suçluyor.
 
ABD, İsrail ile birlikte 2010'da İran'ın nükleer tesislerini Stuxnet adı verilen bir virüsle hedef almıştı. Saldırıyla İran'ın nükleer tesislerindeki binlerce santrifüj zarar görmüştü.

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