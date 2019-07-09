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İran Bitcoin'i yasakladı

İran, kripto para birimi Bitcoin ile yapılan işlemleri yasakladı.

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İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e konuşan İran Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Nasır Hakimi, Kara Parayla Mücadele Yüksek Konseyi'nin kararıyla Bitcoin ile yapılan işlemlerin yasaklandığını belirtti.
 
Kripto para kullanıcılarını bu varlıklara yatırım yapmanın riskleri konusunda uyaran Hakimi, "İran'da Bitcoin alım ve satımı yasaktır. Bitcoin'in fiyat dalgalanması çok yüksek olduğu için yasal riskler barındırıyor. Bu yüzden vatandaşların bu oyuna girmemesini tavsiye ediyorum." dedi.
 
Hakimi, Bitcoin üretiminin ise henüz yasaklanmadığını sözlerine ekledi.
 
Öte yandan Mal ve Döviz Kaçakçılığıyla Mücadele Kurumu Başkanı Ali Mueyyidi, başkent Tahran'da basına yaptığı açıklamada, Bitcoin ile ilgili her türlü işlemin yasaklandığı ve yasağa uymayanların ciddi sonuçlarla karşılaşacağı uyarısında bulundu.
 
ABD yaptırımları nedeniyle uluslararası ticaret konusunda sorunlar yaşayan İran'da yükselen Bitcoin fiyatlarıyla birlikte kripto para birimiyle yapılan işlemler hız kazanmıştı.
 
Kripto para birimi Bitcoin sisteminde yapılan bütün işlemler kripto para birimine bağlı bütün bilgisayarlarda kayıt ediliyor. Sistemde elektrik üretimine neden olan esas etmen ise madenci olarak adlandırılan ve bitcoin üreten kişiler oluyor. Madenciler çok fazla sayıda gelişmiş bilgisayar ile bu işlemleri yapmak zorunda oldukları için yoğun elektrik tüketimine neden oluyor. İran'da devletin elektrik tüketimini sübvanse ettiği fabrikalar, tarım arazileri, kamu kurumları ve okullar kaçak Bitcoin madenciliğinin merkezleri haline gelmişti.

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