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Dünya

İran, BM'den tazminat istedi: İsrail'in zararını karşılayın

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Birleşmiş Milletlerden (BM) İsrail ve ABD'nin saldırgan taraflar olarak tanınmasını, tazminat ve zararların karşılanması dahil olmak üzere İran'a düzenledikleri saldırılardan sorumlu tutulmasını istedi.

AA29 Haziran 2025 Pazar 17:25 - Güncelleme:
İran, BM'den tazminat istedi: İsrail'in zararını karşılayın
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İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Erakçi, BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi Başkanı'na konuya ilişkin bir mektup gönderdi.

Mektupta Erakçi, İsrail'in 13 Haziran günü İran'a başlattığı saldırıların, BM kararnamelerinin açık ihlali olduğunu belirtti.

Saldırılarda sivil yerleşim bölgeleri, altyapı ve masum insanların hedef alındığına işaret eden Erakçi, "İsrail ve ABD'nin saldırgan taraflar olarak tanınması, tazminat ve zararların karşılanması dahil olmak üzere iki ülkenin bu saldırılardan sorumlu tutulması" talebinde bulundu.

Erakçi, uluslararası hukukun açık ihlali olan söz konusu saldırıları görmezden gelmenin, BM'nin meşruiyetini ciddi şekilde zedeleyeceği uyarısında bulundu.

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