İran-Brüksel hattında kriz: İkiyüzlülüğü bırakın

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in dün yaptığı "İran halkı özgürlük, onur ve kendi geleceğini belirleme hakkını hak ediyor. Bunun savaş sırasında ve sonrasında tehlike ve istikrarsızlıklarla dolu olacağını bilsek bile. Şu anda istenmeyen sonuçları olan bir bölgesel çatışma görüyoruz. Kıbrıs'taki İngiliz askeri üsleri hedef alındı. Kıbrıs'a tam dayanışmamızı yeniden teyit etmek istiyorum" sözlerine İran'dan cevap geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Lütfen ikiyüzlülüğü bırakın. Tarihin yanlış tarafında durarak kariyer yaptınız. İşgali, soykırımı ve vahşetleri onayladınız, şimdi de İranlılara karşı ABD-İsrail'in saldırı suçlarını ve savaş suçlarını aklamaya çalışıyorsunuz" dedi.

"HUKUKSUZLUK VE VAHŞET KARŞISINDA SESSİZLİK, BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL, DOĞRUDAN SUÇ ORTAKLIĞIDIR"

ABD-İsrail güçlerinin savaşın başladığı 28 Şubat'ta hedef aldığı okula vurgu yapan Bekayi, "Minab şehrinde 165'ten fazla masum İranlı küçük melek katledildiğinde sesiniz neredeydi? Hastaneler, tarihi alanlar, petrol tesisleri, diplomatik polis merkezleri, itfaiye istasyonları ve yerleşim bölgeleri kötü niyetle hedef alındığında neden tek kelime etmiyorsunuz? Hukuksuzluk ve vahşet karşısında sessizlik, başka bir şey değil, doğrudan suç ortaklığıdır. Kendi gönderinizin altındaki yorumlara bakın ve insanların 'suçluları aklamanıza' gerçekten ne düşündüğünü görün" açıklamasını yaptı.