İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mayıs 2026 Pazar / 8 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,7392
  • EURO
    53,0889
  • ALTIN
    6630.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran Büyükelçisi Moghadam'dan kritik mesaj: Temkinli iyimserlikle olumlu ilerleme şekilleniyor
Dünya

İran Büyükelçisi Moghadam'dan kritik mesaj: Temkinli iyimserlikle olumlu ilerleme şekilleniyor

İran'ın İslamabad Büyükelçisi Rıza Amiri Moghadam, İran-ABD müzakere sürecinde olumlu ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Pakistan İçişleri Bakanı Naqvi'nin Tahran dönüşü sonrası tebrik ilettiğini belirten Moghadam, karşı tarafın da bağlılık göstermesi gerektiğini vurguladı ve Pakistanlı arabuluculara teşekkürlerini sundu.

IHA24 Mayıs 2026 Pazar 00:28 - Güncelleme:
İran Büyükelçisi Moghadam'dan kritik mesaj: Temkinli iyimserlikle olumlu ilerleme şekilleniyor
ABONE OL

İran-ABD arasındaki nükleer müzakereler yeni bir aşamaya girerken, İran'ın İslamabad Büyükelçisi Rıza Amiri Moghadam önemli açıklamalarda bulundu. Pakistan'ın arabuluculuk rolünün ön plana çıktığı süreçte Moghadam, müzakerelerde olumlu sinyaller alındığını ifade etti. İranlı diplomatın mesajları, bölgesel diplomasi açısından dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.

MOGHADAM'DAN 'TEMKİNLİ İYİMSERLİK' MESAJI

İran'ın İslamabad Büyükelçisi Rıza Amiri Moghadam, İran'da temaslarda bulunan Pakistan İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi'nin Tahran ziyaretini sonlandırarak ülkesine dönmesinin ardından kendisiyle bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. Moghadam, İran-ABD arasındaki müzakere sürecinde ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, "Pakistan İçişleri Bakanı ve değerli kardeşim Sayın Naqvi, Tahran'dan dönüşünün ardından ülkemiz yetkilileriyle yürütülen müzakerelerde elde edilen kazanımlar nedeniyle beni tebrik etti" dedi.

Moghadam, "Temkinli bir iyimserlikle söyleyebiliriz ki, karşı tarafın da gerekli bağlılığı göstermesi halinde olumlu bir ilerleme şekilleniyor. Bu gelişme; İran'ın onura dayalı tutumunun, cesur silahlı kuvvetlerin kararlılığının, İran halkının direnişinin ve Pakistanlı arabulucuların girişimleri ile özverili çabalarının bir sonucudur" ifadelerini kullandı.

PAKİSTANLI YETKİLİLERE RESMİ TEŞEKKÜR

Moghadam ayrıca söz konusu müzakere sürecinde önemli rol oynayan Pakistanlı yetkililere teşekkürlerini iletti. İranlı yetkili, başta Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir, Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar ve İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi olmak üzere Pakistanlı siyasi ve askeri yetkililere teşekkür ederken, bu konuda gösteriline samimi diplomatik çabaların bölgede kalıcı barışa katkı sağlamasını umut ettiğini kaydetti.

  • İran-ABD müzakereleri
  • Pakistan arabuluculuğu
  • İran diplomasisi
  • Mohsin Naqvi

ÖNERİLEN VİDEO

İstanbul'un göbeğinde korkutan manzara! Lağım suları aktı, göl kahverengiye büründü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.