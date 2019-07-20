28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6592
  • 6,3832
  • 258.285
  • 101849
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İran Cezayir'e ait petrol tankerini serbest bıraktı

İran'ın Hürmüz Boğazı'nda alıkoyduğu Cezayir petrol şirketi Sonatrach'a ait tanker serbest bırakıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İran, Hürmüz Boğazı'nda alıkoyduğu Cezayir'in petrol ve doğal gaz üretici şirketi Sonatrach'a ait  petrol tankerini serbest bıraktı.
 
Sonatrach yetkililerden alınan bilgiye göre, İran Sahil Güvenlik Kuvvetleri, dün akşam şirkete ait petrol tankerini birkaç saat süreyle alıkoydu.
 
Tahran yönetimiyle irtibata geçilmesinin ardından tanker serbest bırakıldı ve Suudi Arabistan'daki Ra's Tennure Rafinerisi'ne hareket etti.
 
Cezayir'in resmi haber ajansı APS'de yer alan haberde, İran'ın, Sonatrach'ın 2 milyon varil petrol kapasiteli tankerini yükleme yapmak üzere Suudi Arabistan'a seyir halindeyken Hürmüz Boğazı'nda alıkoyduğu belirtilmişti.

Üsküdar açıklarında teknede yangın çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Suudi Arabistan, İran'a ait petrol tankerini serbest bıraktı

Suudi Arabistan, İran'a ait petrol tankerini serbest bıraktı

Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telefonu

Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telefonu

Organik yaş çay taban fiyatı belli oldu

Organik yaş çay taban fiyatı belli oldu

Türkiye'den KKTC'ye 750 milyon TL kaynak

Türkiye'den KKTC'ye 750 milyon TL kaynak

Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Erbil'deki terör saldırısında bir kişi daha yakalandı

Erbil'deki terör saldırısında bir kişi daha yakalandı

Ölüm kuyusu! Giren bir daha çıkamadı

Ölüm kuyusu! Giren bir daha çıkamadı

Üsküdar'da korkutan yangın

Üsküdar'da korkutan yangın
 

POPÜLER HABERLER

Erbil´de Türk diplomatı şehit eden teröristler yakalandı

Erbil´de Türk diplomatı şehit eden teröristler yakalandı

KKTC'de bir ilk! F-16'lar peş peşe havalandı

KKTC'de bir ilk! F-16'lar peş peşe havalandı

Daha önce böylesi görülmedi: Oyuklara yerleşmişler

Daha önce böylesi görülmedi: Oyuklara yerleşmişler

Mercedes A Sedan testinde yer bulamayan görülesi fotoğraflar

Mercedes A Sedan testinde yer bulamayan görülesi fotoğraflar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA