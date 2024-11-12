İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Kasım 2024 Salı / 11 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3813
  • EURO
    36,5395
  • ALTIN
    2881.07
  • BIST100
    9272.59
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Arif, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile görüştü: Siyasi ilişkilerin gelişimi doğru yolda ilerliyor
Dünya

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Arif, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile görüştü: Siyasi ilişkilerin gelişimi doğru yolda ilerliyor

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, dün Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü. Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Arif, 'İki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin gelişimi doğru yolda ilerliyor. Bu ilişkinin, ekonomik, kültürel, bilimsel ve teknolojik alanlarda da ciddiyetle sürdürülmesini umuyoruz' dedi.

AA12 Kasım 2024 Salı 16:15 - Güncelleme:
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Arif, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile görüştü: Siyasi ilişkilerin gelişimi doğru yolda ilerliyor
ABONE OL

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Arif, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Riyad'da dün Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.

İran'da tecavüzle suçlanan mahkum idam edildi

Görüşmede Arif, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve ekonomik, kültürel ve siyasi işbirliğinin genişletilmesi konularına değindi.

"SİYASİ İLİŞKİLERİN GELİŞİMİ DOĞRU YOLDA İLERLİYOR"

İki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin mevcut koşullarda doğru bir yol izlediğini belirten Arif, "İki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin gelişimi doğru yolda ilerliyor. Bu ilişkinin, ekonomik, kültürel, bilimsel ve teknolojik alanlarda da ciddiyetle sürdürülmesini umuyoruz." dedi.

Arif, Tahran-Riyad hattında siyasi alanda kaydedilen bu olumlu gelişmelerin, her iki ülke ve bölgenin yararına olacağını vurguladı.

İsrail'den İran iddiası: Her zamankinden daha savunmasız

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı, söz konusu ilişkilerin geliştirilmesinin "geri dönülemez bir yol" olduğunu belirtti.

BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ İÇİN İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

Tahran yönetiminin, bölge için savaşı faydalı görmediğini dile getiren Arif, bölgesel istikrar için işbirliği çağrısında bulundu.

Öte yandan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman da iki ülke arasındaki ilişkileri sağlam ve uzun vadeli hale getirmek için geçmiş deneyimlerden ders aldıklarını söyledi.

İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Birliği Zirvesi'nin sonuç bildirisinde Türkiye detayı

Bin Selman, "Bu deneyimleri, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve daha da sağlamlaştırılması için kullanacağız." diye konuştu.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi, ilişkilerin kalıcı bir dostluk temelinde ilerlemesi için gösterilen çabaların, bölgesel istikrar ve güvenliğe de katkı sağlayacağını vurguladı.

Bin Selman ayrıca 2025 yılına kadar Riyad-Tahran işbirliğinde en üst seviyeye ulaşma hedefinde olduklarını dile getirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.