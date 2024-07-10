İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Temmuz 2024 Çarşamba / 4 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8969
  • EURO
    35,657
  • ALTIN
    2514.51
  • BIST100
    10806.1
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Paşinyan ile görüştü: Uluslararası sınırların değişiminden yana değiliz
Dünya

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Paşinyan ile görüştü: Uluslararası sınırların değişiminden yana değiliz

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşen İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, ülkelerin toprak bütünlüğünden yana olduklarını ifade etti.

IHA10 Temmuz 2024 Çarşamba 17:20 - Güncelleme:
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Paşinyan ile görüştü: Uluslararası sınırların değişiminden yana değiliz
ABONE OL

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ermenistan ile ikili ilişkilere önem verdiklerini belirten Pezeşkiyan, "Ermenistan ile sınırımız kısa olabilir ama bu sınırları barışçıl yaşamın ve umudun sınırları olarak görüyoruz" dedi.

TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VURGUSU

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış görüşmelerine destek verdiklerini kaydeden Pezeşkiyan, ülkelerin toprak bütünlüğünden yana olduklarını belirterek, "Uluslararası sınırların değişiminden yana değiliz. Ermenistan'ın komşu ülkeler arasında özel bir yeri var" ifadelerini kullandı.

PAŞİNYAN'DAN SEÇİM TEBRİĞİ

Ermenistan Başbakanı Paşinyan ise, Pezeşkiyan'ı seçimleri kazanmasından dolayı tebrik ederek, kendisine başarılar diledi.

ALİYEV, PEZEŞKİYAN İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Aliyev, Pezeşkiyan'ı seçimlerde elde ettiği zaferden dolayı tebrik etti. Pezeşkiyan, Aliyev'e teşekkür ederek, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesine olan bağlılığını vurguladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.