  İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ekonomik sorun mesajı
Dünya

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ekonomik sorun mesajı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkede yaşanan geçim sıkıntılarına dikkati çekerek, müesses nizamı, halkın ekonomik sorunlarını çözmede yeterli çabayı göstermemekle suçladı.

AA28 Aralık 2025 Pazar 13:45 - Güncelleme:
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ekonomik sorun mesajı
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan, Mecliste 2026 bütçe tasarısının görüşüldüğü oturumda milletvekillerine hitap etti.

Petrol ve doğal gaz kaynaklarına sahip İran'da, günde yaklaşık 8 milyon varil petrol ve petrol ürünü üretilmesine rağmen halkın açlıkla karşı karşıya kalmasının kabul edilemez olduğunu belirten Pezeşkiyan, "Kur'an ayetlerinin açık mesajı şudur: Halkın sorunlarına eğilmeyen ve ezilen kesime karşı kayıtsız kalan yönetimler, sonunda ilahi azaba uğrar." ifadelerini kullandı.

Ülke yöneticilerinin önceliğinin halkın geçim sorunları olması gerektiğini vurgulayan Pezeşkiyan, "İnsanların ve özellikle yoksulların sorunlarını çözemeyeceksem, iktidarda kalmak ya da cumhurbaşkanı olmak gibi bir motivasyonum yok. Halk geçim sıkıntısı içindeyken ülke yönetilemez." dedi.

Bu yıl ülke bütçesinin, yaşanan kuraklık ve petrol fiyatlarındaki sert düşüşün gölgesinde hazırlandığını dile getiren Pezeşkiyan, "Düşmanlar yaptırımları artırdı ve ekonomik açıdan bize daha fazla maliyet yüklemeye çalıştı." açıklamasında bulundu.

  • pezeşkiyan
  • ekonomik sorunlar
  • yeterli çaba

