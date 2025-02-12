İSTANBUL 4°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Şubat 2025 Çarşamba / 14 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,1115
  • EURO
    37,5393
  • ALTIN
    3360.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Trump'a: Tehditler karşısında geri adım atmayacağız
Dünya

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Trump'a: Tehditler karşısında geri adım atmayacağız

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik tehditlerine tepki göstererek, 'Bize, füze ve silah bulundurmamamızı, askeri gücümüzü artırmamamızı söylüyorlar. Asıl hedefleri, Gazze'de yaptıkları gibi İran'da da benzer bir senaryo uygulamak. Ancak tehditler karşısında geri adım atmayacağız ve teslim olmayacağız' dedi.

IHA12 Şubat 2025 Çarşamba 21:35 - Güncelleme:
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Trump'a: Tehditler karşısında geri adım atmayacağız
ABONE OL

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan eyalet gezileri kapsamında gittiği Buşehr eyaletinde ABD'nin İran'a yönelik tehditlerine cevap verdi. Savaş arayışında olmadıklarını belirten Pezeşkiyan, "Biz hiçbir ülke veya kişiyle savaş halinde değiliz. Tüm komşularımızla kardeşçe ilişkilerimiz var ve bu ilişkileri daha da güçlendireceğiz. Bölgedeki tüm ülkeler bizim kardeşimiz ve dostumuzdur" ifadelerini kullandı.

"TEHDİTLER KARŞISINDA GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik tehditlerine tepki gösteren Pezeşkiyan, "Bize, füze ve silah bulundurmamamızı, askeri gücümüzü artırmamamızı söylüyorlar. Asıl hedefleri, Gazze'de yaptıkları gibi İran'da da benzer bir senaryo uygulamak. Ancak, İran milleti asla bu baskılara boyun eğmeyecek ve direnişini sürdürecektir. Tehditler karşısında geri adım atmayacağız ve teslim olmayacağız" ifadelerini kullandı.

"TERÖRİZMİN ASIL SORUMLULARI, NASIL OLUYOR DA BAŞKALARINI SUÇLAYABİLİYORLAR?"

Pezeşkiyan, "ABD Başkanı Trump, imzaladığı başkanlık kararnamesinde İran'ı terörizme destek vermekle suçladı. Oysa devrimden bu yana 18 bin kişi, devlet yetkilileri, bilim insanları ve sıradan vatandaşlar, terör saldırılarında hayatını kaybetti. Peki, bu terör saldırılarını kim gerçekleştirdi? Biz mi terör eylemleri yaptık yoksa onlar mı? Bölgede terörizmin asıl sorumluları, nasıl oluyor da başkalarını suçlayabiliyorlar?" dedi.

"KİMSE İRAN'I YOLUNDAN DÖNDÜREMEZ"

ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı baskı politikasının müzakerelere engel olduğunu belirten Pezeşkiyan, "Bugün müzakereden söz edenler, geçmişte İran halkına en ağır yaptırımları uygulayan, tüm iş birliği yollarını kapatan ve ülkemizi baskı altına almak için her türlü aracı kullananlardır. Eğer gerçekten müzakere istiyorlarsa, neden düşmanca politikalarını sona erdirmiyorlar? Bu tür aldatmacalar artık etkisini yitirdi ve kimse İran'ı yolundan döndüremez" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.