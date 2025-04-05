İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Trump'a tepki

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Nevruz Bayramı dolayısıyla başkent Tahran'da hükümet yetkilileri ve bir grup milletvekili ile bir araya geldi. Pezeşkiyan, görüşmede ABD Başkanı Donald Trump'ın "doğrudan müzakere çağrısı" ve İran'a yönelik tehditleri hakkında açıklamalarda bulundu. Pezeşkiyan, Trump'ın çağrısına tepki göstererek, "İran, eşit şartlarda diyalogdan yanadır. Bir yandan İran'ı tehdit edip diğer yandan müzakere çağrısı yapamazsınız. Eğer gerçekten müzakere istiyorsanız, tehditlerin anlamı nedir" dedi.

PEZEŞKİYAN'DAN BİRLİK ÇAĞRISI

Pezeşkiyan, ülke içindeki tehditler karşısında birlik çağrısı yaparak, "Eğer içerideki anlaşmazlıkları bir kenara bırakır, birlik içinde olursak düşman bize karşı harekete geçemez ve halkın sorunlarını da çözebiliriz. Hep birlikte el ele vererek halk için çalışmamız gerekiyor. Bazı kişiler ülkedeki her şeyi siyasileştirmiş durumda. Halk için yapılan hizmetleri bile siyasi bir mesele olarak görüyorlar" ifadelerini kullandı.

"HALKIN EKONOMİK DURUMU İYİ DEĞİL"

Ekonomik duruma da değinen Pezeşkiyan, İran halkının geçim sıkıntısı yaşadığını vurgulayarak, "Halkın ekonomik durumu iyi değil. Bu yıl, geçen yıla göre daha fazla üretime ve kaynakların verimli kullanımına odaklanmalıyız. Sosyal destek programlarına ihtiyacımız var. Hiçbir bireyin İran'da aç kalmaması için, hayırseverlerin desteği ve halkın katılımıyla yeni bir yapı kuruyoruz. Cami ve mahalle odaklı bir hizmet ağı ile bu sorunların üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz" şeklinde konuştu.

ABD VE İRAN ARASINDA MEKTUP DİPLOMASİSİ

ABD Başkanı Donald Trump, 7 Mart'ta Fox Business Network'e verdiği röportajda, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'e hitaben bir mektup gönderdiğini ve İran'la nükleer anlaşma müzakeresi yapmak istediğini açıklamıştı. Trump'ın mektubu, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'ın Danışmanı Enver Gargaş aracılığıyla Hamaney'e iletilmişti. İran ise 26 Mart'ta Umman üzerinden mektuba yanıt vermişti.

TRUMP'IN SALDIRI TEHDİDİ

ABD Başkanı Donald Trump, 30 martta NBC'ye verdiği röportajda, İran ile nükleer müzakere konusunda anlaşmaya varılamazsa saldırı düzenleyeceklerini ve yeni yaptırımlar uygulayacaklarını söylemişti. İran ve ABD yetkilileri arasında görüşmelerin sürdüğünü öne süren Trump, İran müzakereye yanaşmazsa ülkeyi bombalayabileceklerini ifade etmişti.

"DOĞRUDAN GÖRÜŞMELER YAPMAMIZIN DAHA İYİ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Son olarak Trump, perşembe günü yaptığı açıklamada, İran ile doğrudan görüşmelerin daha etkili olacağını savunarak, "Doğrudan görüşmeler yapmamızın daha iyi olacağını düşünüyorum. Bence daha hızlı ilerliyor ve karşı tarafı aracılar yoluyla gittiğinizden çok daha iyi anlıyorsunuz. Aracıları kullanmak istediler. Bunun artık doğru olduğunu düşünmüyorum" diye konuşmuştu.