İran Cumhurbaşkanı Reisi: Bu ziyaret önemli bir dönüm noktası olacak

Resmi görüşmeler kapsamında İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile ikili görüşme ve Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 7'nci toplantısı sonrasında ortak basın toplantısına katıldı. İran Cumhurbaşkanı Reisi, iki ülke arasındaki doğal gaz ticaretinin artacağını vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Reisi basın toplantısında, iki ülke arasındaki mevcut ticaret hacminin, iki ülke ticaret hacmi kapasitesinin ve potansiyelinin altına olduğuna dikkat çekerek bunu 30 milyar dolara çıkartılacağını ifade etti. Reisi bu konuda "Yaptığımız görüşmelerde ve toplantılarımızda iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkileri başta olmak üzere birçok alanda ilişkilerin gelişmesiyle ilgili ciddi irademizi ortaya koyduk" ifadelerini kullandı.

'İKİ ÜLKE DE OLUMLU BAKIYOR'

Doğal gaz ihracatıyla ilgili daha önce yapılan 25 yıllık anlaşamaya dikkat çeken Reisi, "İki ülke arasında doğal gaz ihracatıyla ilgili 25 yıllık doğal gaz anlaşmasının süresinin uzatılması konusu gündemde yer aldı ve iki ülke de bu sürenin uzatılmasına olumlu bakıyor. Doğal gaz ihracatı artacak" dedi. Reisi görüşmelerde 'güvenlik işbirliğinin en önemli konular arasında yer aldığını vurgulayarak iki ülkenin güvenlik ve istihbarat arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve özellikle sınır bölgelerindeki güvenlik görüşmelerde ele alınan konular arasında yer aldığını belirtti.