İran Cumhurbaşkanı Reisi için Bircend kentinde tören

Cumhurbaşkanı Reisi için düzenlenen veda törenleri Tebriz, Kum, Tahran'dan sonra Güney Horasan eyaletinin yönetim merkezi Bircend'de de yapıldı.

Bakanların da aralarında olduğu sivil ve askeri yetkililerin katıldığı törenin ardından naaş, büyük bir kalabalığın eşliğinde uğurlandı.

Doğu Azerbaycan eyaletinde 19 Mayıs'ta meydana gelen helikopter kazasında beraberindeki üst düzey yetkililerle hayatını kaybeden Reisi için Tebriz, Kum, Tahran'dan sonra Bircend'de düzenlenen veda törenleri bugün Meşhed kentinde sona erecek.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenazesinin son durağı, doğduğu yer olan Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi olacak.