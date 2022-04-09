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Dünya

İran Cumhurbaşkanı Reisi: Nükleer enerjinin barışçıl kullanımına yönelik araştırmalar hızlandı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ülkesinin nükleer enerjinin barışçıl kullanımları konusundaki araştırmalarını hızlandırdığını söyledi. Reisi, burada yaptığı konuşmada, ülkesinin nükleer enerji alanında önemli ilerlemeler kaydettiğini belirterek, 'Bilim insanlarının nükleer enerjinin barışçıl kullanımları konusundaki araştırmaları hızlandı ve hükümet de bu süreci destekleyecek.' dedi.

AA9 Nisan 2022 Cumartesi 15:40 - Güncelleme: 9 Nisan 2022 Cumartesi 15:40
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İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Reisi, Ulusal Nükleer Teknoloji Günü münasebetiyle İran Atom Enerjisi Kurumu tarafından başkent Tahran'daki Uluslararası Konferans Merkezi'nde düzenlenen bir sergiye katıldı.

Sergi sırasında Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ile Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sorena Settari, Cumhurbaşkanı Reisi'ye ülkenin nükleer alandaki kazanımları hakkında bilgi verdi.

Reisi, burada yaptığı konuşmada, ülkesinin nükleer enerji alanında önemli ilerlemeler kaydettiğini belirterek, "Bilim insanlarının nükleer enerjinin barışçıl kullanımları konusundaki araştırmaları hızlandı ve hükümet de bu süreci destekleyecek." dedi.

İran Atom Enerjisi Kurumu da sergi sırasında Huzistan eyaletine bağlı Darhovin kentindeki nükleer santralde 360 bin megavat elektrik enerjisi üretecek bir projeyi duyurdu.

  • İran Atom Enerjisi Kurumu
  • İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis
  • Tahran

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