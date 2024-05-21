İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mayıs 2024 Salı / 14 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,197
  • EURO
    34,9801
  • ALTIN
    2512.83
  • BIST100
    10959.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenazesi Tahran'da
Dünya

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenazesi Tahran'da

Helikopter kazasında ölen İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenazesi Tahran'a getirildi

AA21 Mayıs 2024 Salı 16:41 - Güncelleme:
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenazesi Tahran'da
ABONE OL

İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletindeki helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abullahiyan ve diğer yetkililerin cenazeleri, Tebriz kentinden başkent Tahran'a getirildi.

Başkentteki Mehrabad Havaalanına getirilen cenazeler için karşılama töreni düzenlendi.

Cenaze törenini düzenleme komitesinden yapılan açıklamada, Reisi ve beraberindekilerin cenaze namazının çarşamba günü Tahran'da kılınacağı belirtildi.

Namaz sonrasında cenaze töreninin İnkılab Meydan'ından Azadi Meydanı'na kadar devam edeceği paylaşılan açıklamada, vatandaşların toplu taşıma ile bölgeye gelmeleri istendi.

Tahran'daki törende, cenaze namazını İran lideri Ali Hamaney'in kıldırması bekleniyor.

Daha önce yapılan açıklamalarda Tahran'daki törenin ardından cenazelerin perşembe günü Meşhed kentinde defnedileceği duyurulmuştu.

  • İran Cumhurbaşkanı Reisi
  • Helikopter kazası
  • Tahrana cenaze

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.