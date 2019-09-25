22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6923
  • 6,2326
  • 279.264
  • 102618
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Baskı altında ABD ile müzakereleri kabul edemeyiz

İran Cumhurbaşkanı Ruhani Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada: Baskı altında ABD ile müzakereleri kabul edemeyiz

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Yaptırımlar altında müzakerelere yanıtımız negatif. Yaptırımları kaldırın, müzakerelerin önünü açın." dedi. 
 
Ruhani, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Genel Kurulu Görüşmelerinin ikinci günündeki konuşmasında ABD,İsrail ve Suudi Arabistan'a sert eleştiriler yöneltti.
 
ABD'yi İran'a karşı ''ekonomik terör'' uygulamak ve uluslararası bankacılık sistemini kullanarak ''uluslararası korsanlık'' yapmakla suçlayan Ruhani, yaptırımların da İran'ı küresel ekonomiye katılmaktan alıkoyduğunu söyledi. 
 
Avrupa Birliği'ni de taahhütlerini yerine getirmemekle eleştiren Ruhani, ''AB'den sadece güzel sözler duyduk, etkili önlemler almadıklarına şahit olduk. AB, taahhütlerini yerine getiremiyor... Sabrımızın da sınırı var.'' dedi. 
 
ABD ile yaptırımlar devam ederken görüşmeyi reddeden Ruhani, "Yaptırımlar altında müzakerelere yanıtımız negatif. Yaptırımları kaldırın, müzakerelerin önünü açın." diye konuştu. 

Rum bakana soğuk duş! Bakan Çavuşoğlu anında cevabını verdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Başkan Erdoğan, Miçotakis ile görüştü

Başkan Erdoğan, Miçotakis ile görüştü

Keşmir'deki depremde ölü sayısı 37'ye yükseldi

Keşmir'deki depremde ölü sayısı 37'ye yükseldi

Soyuz MS-15 uzaya fırlatıldı

Soyuz MS-15 uzaya fırlatıldı

'Baskı altında ABD ile müzakereleri kabul edemeyiz'

'Baskı altında ABD ile müzakereleri kabul edemeyiz'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan CHP-İP'in gizli IMF görüşmesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan CHP-İP'in gizli IMF görüşmesine ilişkin açıklama

Çiftlik Bank Davası: Adresi bilmiyorsanız Uruguay'da nasıl bulacağız

Çiftlik Bank Davası: Adresi bilmiyorsanız Uruguay'da nasıl bulacağız

ABD'den yeni 'İran' hamlesi! Çin şirketleri hedefte

ABD'den yeni 'İran' hamlesi! Çin şirketleri hedefte
 

POPÜLER HABERLER

Çığlık atan genç kadını evden böyle çekip aldı

Çığlık atan genç kadını evden böyle çekip aldı

Golden Boy adayları belli oldu! Türk yıldız da listede

Golden Boy adayları belli oldu! Türk yıldız da listede

100 bin liraya bile satmadı! Baba yadigarına gözü gibi bakıyor

100 bin liraya bile satmadı! Baba yadigarına gözü gibi bakıyor

Beşiktaş'ta Fikret Orman dönemi nasıl geçti?

Beşiktaş'ta Fikret Orman dönemi nasıl geçti?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA