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Dünya

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Döviz kurundaki yükseliş geçici bir şoktur

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinde son günlerde artış gösteren döviz kuruyla ilgili 'geçici şok' açıklamasında bulundu.

AA23 Haziran 2020 Salı 13:22 - Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 13:24
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İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'da düzenlenen Ekonomik Koordinasyon Toplantısındaki konuşmasında Ruhani, "Döviz piyasasında meydana gelen son dalgalanmalar ekonomik temeli olmayan geçici bir şoktur." dedi.

Hükümetinin, döviz kuru, likidite ve enflasyonun kontrolünün yönetilmesinde para politikasını ciddi bir şekilde sürdürdüğünü dile getiren Ruhani, "Uluslararası alanda, İran aleyhine, halkın arasında gerçek dışı endişeler oluşturmaya yönelik psikolojik bir operasyon yürütülmektedir. Döviz piyasasında meydana gelen son dalgalanmalar bu nedenle yaşanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Ülkedeki tüm teşekküllere, döviz kurunun yükselmesi gerekçesiyle tüketim mallarına zam yapmaktan kaçınmaları çağrısında bulunan Ruhani, ihracatın arttırılması ve ihracattan sağlanan dövizin ülkeye getirilmesinin para piyasasının dengelenmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

ABD'nin ekonomik yaptırımları ve yeni tip koronavirüsün ekonomiyi derinden sarstığı İran'da, ihracat yapan sermayedarların son dönemde elde ettikleri dövizi ülkelerine getirmemelerinin tümenin döviz karşısında değer kaybetmesine neden olduğu belirtiliyor.

İran'da 3 ay önce serbest piyasada 14 bin 900 tümen seviyelerindeki dolar, dün 20 bin tümene yükselerek tarihi rekorunu kırmıştı.

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