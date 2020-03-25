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Dünya

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: İkinci bir koronavirüs dalgasıyla karşılaşabiliriz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında birinci dalgayı aştıklarını ancak Nevruz Bayramı için tatile çıkan vatandaşların dönmesiyle ikinci dalganın başlayabileceğini belirtti.

AA25 Mart 2020 Çarşamba 11:18 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 11:22
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Cumhurbaşkanı Ruhani, başkent Tahran'da kendisi dışında tüm kabine üyelerinin koruyucu maskeyle katıldığı Bakanlar Kurulu toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Nevruz Bayramı tatiline çıkan vatandaşların dönüş yolculuklarında Kovid-19 salgınının daha fazla yayılmasını önlemek için sert tedbirler aldıklarını aktaran Ruhani, "Hastalığın ilk dalgasını aşmayı başardık ancak önümüzde yeni bir dalga olabilir." uyarısında bulundu.

Ruhani, halkın can güvenliğinden hükümetin sorumlu olduğunu vurgulayarak, "Parklar ve bahçeler kapatılabilir. 13 Ferverdin'deki geleneksel törenler (Nevruz'un 13. gününde ailelerin pikniğe çıkarak yaptıkları kutlamalar) önceki yıllardaki gibi olmayacaktır ancak salgının önüne geçmek için başka çaremiz yok. Halkımız bu tedbirlerin onların menfaati için alındığını bilmelidir." diye konuştu.

- "Yarından itibaren kısıtlamalar artırılacak"

Bu doğrultuda Koronoyla Ulusal Mücadele Kurulu'nda, kısıtlamaların artırılması yönünde karar alındığını ve hazırlanan planın bugün öğleden sonra yürürlüğe gireceğini belirten Ruhani, "Halk yarından itibaren daha fazla kısıtlamalara karşı hazırlıklı olmalıdır." dedi.

Vatandaşların temel ihtiyaçlarının temin edileceğini vurgulayan Ruhani, "Halkın elektrik, su ve gıda gibi ihtiyaçlarını temin etmek zorundayız. Bunun için şu anda gıda ve gerekli temizlik malzemelerini üreten tüm fabrikalar üretim faaliyetlerini en yüksek seviyede sürdürmelidir." ifadelerini kullandı.

- "Yaptırımların kaldırılması BMGK'nin gündemine alındı"

Ülkede yaklaşık 2 bin kişinin ölümüne yol açan bu salgınla ABD'nin yaptırımları altında mücadele ettiklerini dile getiren Ruhani, şöyle devam etti:

"Şu anda koronavirüsle mücadele sırasında tüm yaptırımların kaldırılması konusu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) gündeminde. Ben de Güvenlik Konseyi'nin daimi olmayan üyelerinden biriyle görüştüm ve bize tasarıyı konseye sunmaya hazırlandıklarını söyledi. Bununla birlikte İran'ın ülke dışında bloke edilmiş nakdi varlıklarınında da serbest bırakılmalısını hedefliyoruz."

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