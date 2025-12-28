İSTANBUL 7°C / 1°C
Dünya

İran Cumhurbaşkanı: Topyekün savaş halindeyiz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin Batı tarafından ekonomik ve askeri olarak hedef alındığını söyleyerek, 'ABD, Avrupa ve İsrail'le topyekün bir savaş halindeyiz' dedi.

İHA28 Aralık 2025 Pazar 14:21
İran Cumhurbaşkanı: Topyekün savaş halindeyiz
ABONE OL

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran'ın ekonomik ve askeri kuşatma altına alınmaya çalışıldığını belirterek, "ABD, Avrupa ve İsrail ile topyekün bir savaş halindeyiz. Bu savaş, İran-Irak savaşından daha karmaşık ve zor" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ofisine bağlı internet sitesine verdiği röportajda, İsrail ile yaşanan 12 günlük savaş ve ABD ile ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu. Pezeşkiyan, İsrail ve ABD'nin haziran ayındaki saldırılarının ülke içinde birlik ve beraberliği güçlendirdiğini söyledi. İran'ın ekonomik ve askeri kuşatma altına alınmaya çalışıldığını belirten Pezeşkiyan, "ABD, Avrupa ve İsrail ile topyekün bir savaş halindeyiz. Bu savaş, İran-Irak savaşından daha karmaşık ve zor. Irak'la savaşırken durum açıktı, onlar füze atıyordu, bizim de nereyi vuracağımız belliydi. Ancak bugün bizi her yandan kuşatıyor ve baskı altına alıyorlar" ifadelerini kullandı.

Ekonomik yaptırımlar ve kamuoyunu hedef alan baskılarla hükümetin zayıflatılmak istendiğini dile getiren Pezeşkiyan, "Bir yandan ticari faaliyetlerimiz engellenirken, diğer yandan çeşitli konularda toplumun beklentileri yükseltiliyor. 12 günlük savaşta da hedef, İran'ın şartsız teslim olması ve hatta ülkenin bölünmesiydi" dedi.

İran Silahlı Kuvvetlerinin yeni bir çatışmaya daha hazırlıklı olduğunu vurgulayan Pezeşkiyan, "İsrail, bizi parçalayabileceği hayaliyle ülkemize saldırdı ancak bu savaş birlik ve beraberliğimizi artırdı. Milli birlik her türlü askeri güçten daha önemlidir. Ordumuz, İsrail'in saldırdığı döneme kıyasla teçhizat ve personel açısından daha güçlü. Yeniden saldırmayı düşünürlerse daha kararlı bir duruşla karşılaşacaklar" şeklinde konuştu.

