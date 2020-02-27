İSTANBUL 18°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1734
  • EURO
    6,7788
  • ALTIN
    328.139
  • BIST100
    111627
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İbtikar'ın koronavirüse yakalandığı açıklandı
Dünya

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İbtikar'ın koronavirüse yakalandığı açıklandı

İran Cumhurbaşkanlığı Kadın ve Aileden Sorumlu Yardımcısı Masume İbtikar'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.

AA27 Şubat 2020 Perşembe16:43 - Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 17:05

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın Danışmanı Feriba İbtihac, İbtikar'ın dün yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı İbtikar'ın hastalığını evinde geçirdiğini belirten İbtihac, "Virüs bulaşma ihtimali nedeniyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın ekibindeki herkes gerekli testleri yaptırdı ancak sonuçlar cumartesi günü çıkacak." dedi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya, vaka sayısının da 245'e yükseldiğini duyurmuştu. Ülkede virüs hızla yayılırken, İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, Tahran Milletvekili Mahmud Sadıki ile Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Müçteba Zünnur da koronavirüse yakalanmıştı.

Bombalardan kaçan İdlibli aileler, çareyi 'hapishaneye girmekte' buldu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sayıştay: İnsansız hava araçlarında geri kaldık
Sayıştay: İnsansız hava araçlarında geri kaldık

Sayıştay: İnsansız hava araçlarında geri kaldık

İdlib'de kritik gelişme! Ilımlı muhalifler stratejik noktayı aldı
İdlib'de kritik gelişme! Ilımlı muhalifler stratejik noktayı aldı

İdlib'de kritik gelişme! Ilımlı muhalifler stratejik noktayı aldı

ABD gazetesi yazdı: Tek savunucuları Türkiye
ABD gazetesi yazdı: Tek savunucuları Türkiye

ABD gazetesi yazdı: Tek savunucuları Türkiye

Türkiye'den düşman unsurlarını korkutan hamle
Türkiye'den düşman unsurlarını korkutan hamle

Türkiye'den düşman unsurlarını korkutan hamle
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.