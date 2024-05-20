İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter dağlık arazide kaza yaptı. Saatler süren arama çalışmalarında kötü hava koşulları nedeniyle enkaz bulunamadı. İran'ın Türkiye'den talebi doğrultusunda arama faaliyetlerine destek vermek amacıyla Akıncı İHA görevlendirildi. Akıncı'nın İran semalarındaki uçuşunu milyonlar FlightRadar24 uygulaması üzerinden takip etti. Akıncı görevini başarıyla tamamlayıp yurda döndü. Ancak bazı muhalif gazeteciler Akıncı İHA'ya itiraz etmekten geri durmadı.

Karabağ zaferinden sonra Kanada'nın Türkiye'ye ambargo uygulaması sonucunda ASELSAN'ın, ASELSANFLIR-500'ü ürettiğini söyleyen Akşam Gazetesi Yazarı Yusuf Alabarda, "Hala orasını Kanada'dan burasını bilmem nereden aldın şeklindeki itirazlar bitmiyor. Diyelim ki Kanada'dan aldık. Kanadalı firma Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ekipmanlarına ve savunma sanayine Karabağ'daki olayların hemen sonrasında ambargo kararı alınca ASELSAN, ASELFLIR-500 yani Milli Göz'ü yaptı. Çünkü bu platformları kıymetli hale getiren bazı şeyler var. Mesela bunlardan bir tanesi gözü. Bu platformlar aşağıda çok yüksek çözünürlükte keşif, gözetleme ve hedef tespiti yapabilme noktasında hassas bir kartal gözüne sahip olmazlarsa anlamı kalmaz. Bunlara ASELFLIR-500 takıldı ve Kanada firmasından alım durduruldu." dedi.

MİLLİ GÖZ (ASELFLIR-500) NEDİR?

Alabarda sözlerine şöyle devam etti:

Ne işe yarıyor bu ASELFLIR? Helikopterler, uçaklar, sabit kanatlılar ve Akıncı gibi taaruzi insansız hava araçlarının gözü. Ve bunun la bir deniz aracını bir SİHA ortak bir müşterek harekatla nasıl etkisiz hale getirir gördük. Ve bu siste gidip enkazın tespit edilmesinde çok önemli bir vazife gördü.

"İRAN'IN GECE UÇUŞ YAPABİLEN BİR HELİKOPTERİNİN OLMAYIŞI SON DERECE ÖNEMLİ BİR SIKINTI"

Akıncı'nın başka hangi alanlarda kullanıldığına değinen Alabarda, açıklamaları şu sözlerle sürdürdü:

"İran'ın gece uçuş yapabilen bir helikopterinin olmayışı son derece önemli bir sıkıntı. Bu sadece enkaz kurtarmak için bu anlamda kullanılmıyor.

Orman bölge işletme şefi bir arkadaşım bana dedi ki: "Abi, İHA'lar da dolaşıyor artık yaz gelince." Ne maksatla? Düşman mı kovalıyor? Hayır! Yangın gözetleme sistematiği olarak çalışıyor. Enkaz kurtarma açısından nasıl bir başarıya imza attı. Hep birlikte gördük.

Bir FETÖ kumpasıyla rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nu şehit ettiler. Günlerce Maraş'ta enkaza ulaşamadı devlet. Geldiğimiz noktayı buradan anlamak lazım.

"BUNLARI İYİ ANLAMAK LAZIM"



Alabarda şu ifadeleri kullandı:

Bir devlet bizden bu konuyla ilgili teknik destek istiyor. Ve saat 02.45'de iş bitmiş olarak geri dönüyorsunuz. Bunların anlamını iyi anlamak lazım. Bir taraftan ormanlarımız yanmasın, helikopter nerede diyeceksiniz diğer taraftan İHA'lar orman yangınları da dahil olmak üzere üstün vazifeler üstlenecekler ama siz bunu görmezden geleceksiniz. Mesela depremde ne denendi? Mobil servis sağlayıcı olarak kullanıldı. Çatı ile birlikte vericilerde göçtüğü için. Yangın oluyor görüyorsunuz. Yangının önlenmesi noktasında karadan müdahale edenleri sevk anlamında İHA'lar yoğun olarak kullanılıyor. Deprem oluyor mobil seyyar hizmet verici olarak kullanıldı. Güvenlik anlamında da kullanılıyor.