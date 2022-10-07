İSTANBUL 19°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ekim 2022 Cuma / 12 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5795
  • EURO
    18,104
  • ALTIN
    1011.28
  • BIST100
    3567.6
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran, Danimarka Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
Dünya

İran, Danimarka Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

İran, Kopenhag Büyükelçiliği'ne bıçaklı bir kişi tarafından yapılan saldırı nedeniyle Danimarka'nın Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

AA7 Ekim 2022 Cuma 23:16 - Güncelleme:
İran, Danimarka Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, Kopenhag Büyükelçiliği'ne yapılan saldırının ardından Danimarka'nın Tahran Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı.

Açıklamada, ülkenin büyükelçiliği ve diplomatlarının güvenliğinin sağlanamaması nedeniyle Danimarka Büyükelçisine İran'ın protestosunun iletildiği belirtildi.

Viyana Sözleşmesi'ne göre bu konuda ev sahibi ülkenin sorumluluğunun açık olduğu kaydedilen açıklamada, Danimarka hükümetinin diplomatik yerlerin güvenliğine ilişkin uluslararası yükümlülüklerine bağlı kalmasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, Danimarka Büyükelçisinin yaşanan olaydan dolayı üzüntüsünü dile getirerek güvenlik önlemlerinin güçlendirileceğini belirttiği vurgulandı.

Bugün bir saldırganın İran'ın Kopenhag Büyükelçiliği yerleşkesine girdikten sonra elindeki bıçakla tehditler savurduğu ve elçilik otoparkındaki araçlara ve binaya zarar verdiği belirtilmişti.

Büyükelçi Efsane Nadipur ise Danimarka polisini daha önceki resmi uyarılara rağmen olaya geç müdahale etmekle suçlamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.