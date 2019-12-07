Tasnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre, saldırı maksatlı yeni İHA’nın tanıtımı, ülkenin güneydoğusundaki Kunarek kentinde, İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Hüseyin Hanzade’nin hazır bulunduğu törende yapıldı.

Yeni İHA’nın 24 saat havada kalabileceği belirtilen haberde, hava aracının askeri, taktik ve keşif amaçlı yapılan operasyonlarda kullanılabileceği ifade edildi. Ajansın aktardığına göre Simorgh’un menzili bin 500 kilometre, fiilen ulaştığı irtifa ise 4.62 kilometre.

Sputnik'in hbaerine göre yeni İHA’nın 2013’te seri olarak üretilen Shahed-129 adlı hava aracının denizde kullanılan bir versiyonu olduğu vurgulandı.