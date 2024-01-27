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Dünya

İran destekli gruplardan, ABD üssüne roketli saldırı

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde Fırat Nehri'nin batı yakasında konuşlu İran destekli gruplar, ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko Gaz Tesisi'ne roket saldırısı düzenledi.

AA27 Ocak 2024 Cumartesi 19:53 - Güncelleme:
İran destekli gruplardan, ABD üssüne roketli saldırı
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AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Deyrizor'da Fırat Nehri'n batı yakasında konuşlu İran destekli gruplar, ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko Gaz Tesisi'ne öğle saatlerinde roket saldırısı gerçekleştirdi.

Üssün bulunduğu bölgede dumanlar yükselirken, saldırıda zayiat olup olmadığı bilinmiyor.

ABD yetkililerince saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Aidiyeti bilinmeyen hava araçları, 24 Ocak'ta Deyrizor'da Beşşar Esed rejimi saflarında yer alan İran destekli gruplara ait askeri araçlara Suriye-Irak sınırındaki bir geçitte hedef almıştı.

Haseke ve Deyrizor'da ABD ordusunun üsleri, yılbaşından bu yana sık sık roket ve aidiyeti bilinmeyen kamikaze İHA'larla hedef alınıyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nın işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

  • roket saldırısı
  • Deyrizor
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