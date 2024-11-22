İran destekli Husiler, İsrail'in güneyindeki askeri üssü hedef aldı

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü açıklamada konuya ilişkin bilgi verdi.

Soykırımcı İsrail'den Gazze'de insanlık dışı plan! Çok sayıda çocuk zehirlendi İsrail'in güneyindeki Negev bölgesindeki Nevatim Hava Üssü'nü "Filistin 2" isimli hipersonik balistik füze ile hedef alan "nitelikli bir askeri operasyon" düzenlediklerini dile getiren Seri, balistik füzenin hedefine doğrudan isabet ettiğini aktardı.

Seri, Husilerin İsrail'e yönelik saldırılarının, Gazze Şeridi'ndeki abluka kaldırılıncaya, Gazze ve Lübnan'daki saldırılara son verilinceye kadar devam edeceğini tekrarladı.

İsrail'den saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Ürdün'de "uçan cisim" hareketliliği! Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıklamıştı.

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