İran destekli Husilerden BM iddiası

AA 24 Aralık 2020 Perşembe 20:38 - Güncelleme: 24 Aralık 2020 Perşembe 20:38

SANA (AA) - Yemen'deki İran destekli Husiler, Birleşmiş Milletlerin (BM), Kızıldeniz'e 1,1 milyon varil petrol sızdırma riski olan petrol tankerinin onarımını 15 Şubat 2021'e ertelediğini açıkladı.

Husilere bağlı haber ajansı SABA'ya göre, Husilerin Yüksek Ekonomi Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, BM'nin, Safir petrol tankerinin onarımı için oluşturulan uzman ekibin Yemen'e gelişini 15 Şubat 2021'e ertelediği belirtildi

Açıklamada, Safir petrol tankerinin bakımına ilişkin anlaşmayı 11 Kasım'da imzalamış olmalarına rağmen, BM'nin kendi imzaladığı anlaşmanın bir nüshasını o zamandan beri kendilerine vermediği dile getirildi.

"BM'nin anlaşmayı imzalamaması, Kızıldeniz'deki çevre emniyeti ve güvenliği için endişeli olduğu iddialarının gerçekliği hakkında soru işaretleri uyandırıyor." denilen açıklamada, BM'ye anlaşmayı imzalanmasının ardından acil bakımın uygulanması için ayrılan bütçeyi ve petrol tankının kapsamlı bir değerlendirmesini tam ve şeffaf bir şekilde açıklama çağrısında bulunuldu.

Husilerin, 24 Kasım'da BM'nin Kızıldeniz'de 1,1 milyon varil petrolün sızma riski olan tankere erişimine izin verdiği açıklanmıştı.

Hudeyde açıklarında 2015'ten beri bakım görmemiş Safer petrol tankerinden 1,1 milyon varil petrolün Kızıldeniz'e sızma riski var.

BM, bu sızıntının 30 yıl önceki Exxon Valdez felaketinde denize sızan petrolden 4 kat daha fazla olduğu konusunda uzun süredir uyarıda bulunuyor.