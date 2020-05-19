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Dünya

İran destekli Husiler'e büyük darbe! '10'larca milis öldürüldü, stratejik noktalar ele geçirildi'

Yemen ordusu, başkent Sana'nın doğusundaki Nihm ilçesinde stratejik askeri noktaları ele geçirdiğini ve çatışmalarda 20 Husi milisin öldüğünü duyurdu.

AA19 Mayıs 2020 Salı 03:00 - Güncelleme: 19 Mayıs 2020 Salı 03:00
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Orduya bağlı basın merkezinden yapılan yazılı açıklamada, halk direniş güçleri tarafından desteklenen orduya bağlı birliklerin gerçekleştirdiği saldırıyla Nihm ilçesine bağlı Necd el-Atik cephesi ve Bahra ve El-Mename dağlarının ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, Husilerle girilen çatışmada en az 20 milisin öldüğü, bazılarının da yaralandığı, çok sayıda silah ve mühimmatın da ele geçirildiği kaydedildi.

Husi milislerin daha önce söz konusu stratejik noktalarda konuşlandığı ve buraları Marib'in batısındaki yerleşim yerleri ve köylere saldırılarda üs olarak kullandığı ifade edildi.

Husilerden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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