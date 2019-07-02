30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6475
  • 6,3871
  • 252.828
  • 100.121
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İran devlet televizyonuna 'Petrol müşterilerini ifşa' tepkisi

İran'da devlet televizyonunun (IRIB), Çin'e petrol satışı görüntülerini yayınlaması ülkede 'ABD yaptırımları dikkate alınmaksızın müşterilerin ifşa edilmesi' şeklinde değerlendirilerek tepkilere yol açtı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Humeyni ailesine yakınlığıyla bilinen "jamarannews" internet sitesinde yer alan haberde, İran'a ait olduğu öne sürülen "Salina" adlı tankerin 1 milyon varil petrolü Çin'e nakletmesi görüntülerinin devlet televizyonunda yayınlanması eleştirildi.

Söz konusu haberde muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen IRIB'in "Kanal 3" televizyonunda yayınlanan uydu görüntüleri "Petrol müşterilerinin ifşa edilmesi" olarak değerlendirildi.

Öte yandan reformistlere yakınlığıyla bilinen İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (ISNA), Kanal 3'ün petrol müşterilerini ifşa ettiği görüntülerin ulusal çıkarlara aykırı olduğu belirtilerek, devlet yetkililerinin petrol satışının gizliliğine vurgu yaptığı bir dönemde böylesi görüntülerin devlet televizyonundan yayınlanmasının manidar olduğu vurgulandı.

Devlet televizyonu olarak bilinen IRIB, 8 ulusal, 30 bölgesel ve 10 uluslararası olmak üzere 48 televizyon kanalıyla ülkede TV yayıncılığı yapan tek kuruluş. İran lideri Ali Hamaney'e bağlı olan kurum dışında ülkede özel kanalların çalışması yasak. IRIB, ülkedeki ılımlılar ve reformistler tarafından "muhafazakarlar" lehine yayın yapmakla eleştiriliyor.

ABD'NİN İRAN'A PETROL SATIŞI YAPTIRIMI

ABD Başkanı Donald Trump'ın, geçen yıl mayıs ayında, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan çekilme kararının ardından açıkladığı İran'a yönelik ambargolar aynı yılın 7 Ağustos ve 5 Kasım günlerinde iki aşamalı olarak devreye girdi. Washington yönetimi, ilk aşama yaptırımlarla İran'ın dolar, altın ve değerli madenlere erişimini yasaklarken, bu ülkenin çelik, kömür, alüminyum ticareti ile otomotiv ve sivil havacılık sektörlerini de hedef aldı. 5 Kasım'da getirilen ikinci aşama yaptırımlar ise doğrudan Tahran'ın petrol ve enerji ticaretini hedef aldı.

ABD, ambargonun hayata geçmesinden bir kaç gün sonra İran'dan petrol ithal eden Türkiye, Çin, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Hindistan, İtalya ve Yunanistan'ı 6 ay süreyle petrol yaptırımlarından muaf tuttu. Beyaz Saray'dan 22 Nisan'da yapılan açıklamada, İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan 8 ülkeye yeni muafiyet hakkı verilmeyeceği duyurulmuştu.

Afganistan´ın başkenti Kabil´de terör saldırısı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kahramanmaraş'ta bulundu! Tam 35 milyon yıllık

Kahramanmaraş'ta bulundu! Tam 35 milyon yıllık

Nijerya'da yakıt tankeri patladı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Nijerya'da yakıt tankeri patladı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Fenerbahçe'ye Konoplyanka müjdesi

Fenerbahçe'ye Konoplyanka müjdesi

Şaşkına çevirdi: Şimdiye kadar hiç görülmedi

Şaşkına çevirdi: Şimdiye kadar hiç görülmedi

Kadınlar sokak ortasında birbirine girdi, vatandaşlar zor ayırdı

Kadınlar sokak ortasında birbirine girdi, vatandaşlar zor ayırdı

Duygulandıran görüntüler: Türksünüz dedi, para almak istemedi

Duygulandıran görüntüler: Türksünüz dedi, para almak istemedi

'Çocuklarımızı sapkın anlayışlara karşı eğitmek ve korumak hepimizin vazifesi'

'Çocuklarımızı sapkın anlayışlara karşı eğitmek ve korumak hepimizin vazifesi'

Şaşkına çeviren görüntüler! Kutup ayısına karşı süpürge

Şaşkına çeviren görüntüler! Kutup ayısına karşı süpürge
 

POPÜLER HABERLER

Şaşkına çeviren görüntüler! Kutup ayısına karşı süpürge

Şaşkına çeviren görüntüler! Kutup ayısına karşı süpürge

Başkan Erdoğan Çin'de

Başkan Erdoğan Çin'de

Sigortasız işçiye emeklilik hakkı! İki yolu var

Sigortasız işçiye emeklilik hakkı! İki yolu var

En karizmatik hayvanlar

En karizmatik hayvanlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA