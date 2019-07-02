İran devlet televizyonuna 'Petrol müşterilerini ifşa' tepkisi

Humeyni ailesine yakınlığıyla bilinen "jamarannews" internet sitesinde yer alan haberde, İran'a ait olduğu öne sürülen "Salina" adlı tankerin 1 milyon varil petrolü Çin'e nakletmesi görüntülerinin devlet televizyonunda yayınlanması eleştirildi.

Söz konusu haberde muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen IRIB'in "Kanal 3" televizyonunda yayınlanan uydu görüntüleri "Petrol müşterilerinin ifşa edilmesi" olarak değerlendirildi.

Öte yandan reformistlere yakınlığıyla bilinen İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (ISNA), Kanal 3'ün petrol müşterilerini ifşa ettiği görüntülerin ulusal çıkarlara aykırı olduğu belirtilerek, devlet yetkililerinin petrol satışının gizliliğine vurgu yaptığı bir dönemde böylesi görüntülerin devlet televizyonundan yayınlanmasının manidar olduğu vurgulandı.

Devlet televizyonu olarak bilinen IRIB, 8 ulusal, 30 bölgesel ve 10 uluslararası olmak üzere 48 televizyon kanalıyla ülkede TV yayıncılığı yapan tek kuruluş. İran lideri Ali Hamaney'e bağlı olan kurum dışında ülkede özel kanalların çalışması yasak. IRIB, ülkedeki ılımlılar ve reformistler tarafından "muhafazakarlar" lehine yayın yapmakla eleştiriliyor.

ABD'NİN İRAN'A PETROL SATIŞI YAPTIRIMI

ABD Başkanı Donald Trump'ın, geçen yıl mayıs ayında, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan çekilme kararının ardından açıkladığı İran'a yönelik ambargolar aynı yılın 7 Ağustos ve 5 Kasım günlerinde iki aşamalı olarak devreye girdi. Washington yönetimi, ilk aşama yaptırımlarla İran'ın dolar, altın ve değerli madenlere erişimini yasaklarken, bu ülkenin çelik, kömür, alüminyum ticareti ile otomotiv ve sivil havacılık sektörlerini de hedef aldı. 5 Kasım'da getirilen ikinci aşama yaptırımlar ise doğrudan Tahran'ın petrol ve enerji ticaretini hedef aldı.

ABD, ambargonun hayata geçmesinden bir kaç gün sonra İran'dan petrol ithal eden Türkiye, Çin, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Hindistan, İtalya ve Yunanistan'ı 6 ay süreyle petrol yaptırımlarından muaf tuttu. Beyaz Saray'dan 22 Nisan'da yapılan açıklamada, İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan 8 ülkeye yeni muafiyet hakkı verilmeyeceği duyurulmuştu.