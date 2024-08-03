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Dünya

İran Devrim Muhafızları: Heniyye'nin odası dışarıdan vuruldu

İran, Hamas lideri İsmail Heniyye'ye başkent Tahran'da düzenlenen suikastın 7 kilogram savaş başlığı taşıyan kısa menzilli bir roketle gerçekleştirildiğini duyurdu.

AA3 Ağustos 2024 Cumartesi 14:36 - Güncelleme:
İran Devrim Muhafızları: Heniyye'nin odası dışarıdan vuruldu
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İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran'da resmi misafir olarak bulunduğu konutunda suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'ye düzenlenen suikasta ilişkin incelemelerin sonuçları paylaşıldı.

Suikastın, İsrail tarafından tasarlanıp uygulandığı ve ABD'nin de eyleme destek verdiği kaydedilen açıklamada, "Yapılan incelemelere göre bu terör saldırısı, yaklaşık 7 kilogramlık savaş başlığı taşıyan kısa menzilli roketin misafirlerin konaklama alanının dışından ateşlenmesiyle gerçekleşti." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Heniyye'nin "intikamının doğru zaman ve yerde kesinlikle alınacağı" aktarıldı.

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Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

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