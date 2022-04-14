İran Kudüs Gücü Komutanı, İsrail'e karşı savaşan tüm grupları desteklediklerini söyledi

İran devlet televizyonunun haberine göre, eski Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı Muhammed Hicazi'nin ölüm yıl dönümü dolayısıyla başkent Tahran'da düzenlenen anma töreninde konuşan Kaani, İsrail ve Suudi Arabistan'ı hedef aldı.

Filistinlilerin son günlerde İsraillilere yönelik düzenlediği silahlı eylemleri desteklediklerini ve bu eylemlerin Filistin'deki direnişin canlılığını ortaya koyduğunu söyleyen Kaani, "Dünyada siyonist rejime karşı mücadele eden tüm savaşçı grupları destekliyoruz." dedi.

Devrim Muhafızları Ordusunun 13 Mart'ta "Mossad'ın gizli üssü" olduğu iddia edilen Irak'ın Erbil kentinde bir yerleşim birimine düzenlediği balistik füze saldırılarına işaret eden Kaani, şöyle konuştu:

"Dünyanın herhangi bir yerinde çıkarlarımız saldırıya uğrarsa ciddi karşılık vereceğiz. Nerede olduğunuzu biliyoruz. Erbil'de yaşayan birçok kişi oradaki üssünüzü bilmiyordu fakat bizim gözetimimiz altındaydınız. Gerekli gördüğümüz her yerde siyonist rejime ciddi karşılık vereceğiz. Onlar bizimle mücadele edemeyecek kadar küçük."

Konuşmasında Yemen'deki savaş üzerinden Suudi Arabistan'ı da hedef alan Kaani, "Suudi Arabistan, bir an önce bu savaşı sona erdirmelidir. Yemen'de hastaneleri ve ülkenin alt yapısını dahi bombaladılar. Bu suçlular da siyonist rejim gibi dünyadaki diğer suçlulardan yardım alıyor. Bu konuda elimizde kesin deliller var." ifadelerini kullandı.