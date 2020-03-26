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Dünya

İran Devrim Muhafızları Komutanı'ndan ABD'ye şaşırtan teklif: Koronavirüsle mücadele için yardıma hazırız

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için ABD yönetiminin yardımına ihtiyaç duymadıklarını ancak Washington'un talep etmesi halinde yardıma hazır olduklarını söyledi.

AA26 Mart 2020 Perşembe 12:49 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 12:53
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İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, başkent Tahran'da gazetecilere açıklama yapan Selami, ABD'nin Kovid-19 salgınıyla mücadele için İran'a yaptığı yardım teklifini değerlendirdi.

Teklifin aldatıcı olduğunu ifade eden Selami, "ABD Başkanı (Donald Trump), İran ulusunu terörist olarak niteledi. Ülkemizi baskı altına alarak uluslararası yaptırımlar uyguladı." dedi.

Selami, ABD'deki salgının boyutlarına işaret ederek, "Kendi adıma, ABD halkının ihtiyaç duyması halinde yardıma hazır olduğumuzu ancak onların yardımına gerek duymadığımızı söylüyorum." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 28 Şubat'ta Kovid-19'la mücadele eden İran'a yardım teklifinde bulunduklarını açıklamıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de 4 Mart'taki kabine toplantısında, "Onlar (ABD) merhamet maskesi takarak 'İran halkına yardım edelim.' diyor. Siz eğer samimiyseniz en azından ilaç yaptırımlarını kaldırın." ifadelerini kullanmıştı.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ise 22 Mart'ta yaptığı Nevruz konuşmasında ABD'ye hitaben, "Siz bu virüsü üretmekle suçlanıyorsunuz. Bu iddianın ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum ama böyle bir iddia söz konusuyken, hangi mantık sahibi sizin vereceğiniz ilaca güvenir? İlacınız hastalığı daha da arttırabilir veya kalıcı hale getirebilir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'i geçerken, vaka sayısı 70 bine yaklaştı. İran'da ise ölü sayısı 2 bin 77'ye yükseldi.

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