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Dünya

İran Devrim Muhafızları Ordusu bünyesine saldırı! 5 güvenlik görevlisi öldü

İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Seravan kentinde, Besic adlı Devrim Muhafızları Ordusu bünyesindeki yerel güvenlik güçlerine yönelik bir saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 yerel güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

AA10 Kasım 2024 Pazar 21:52 - Güncelleme:
İran Devrim Muhafızları Ordusu bünyesine saldırı! 5 güvenlik görevlisi öldü
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İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e göre, Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Pakistan sınırındaki Seravan kentinde Besic adıyla bilinen Devrim Muhafızları Ordusu bünyesindeki yerel güvenlik güçlerine saldırı düzenlendi.

Saldırıda, Beluç kökenli 5 İranlı yerel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

Saldırganların yakalanması için bölgeye ekiplerin sevk edildiği aktarıldı.

İran'ın güneydoğusunda Pakistan sınırındaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Teftan bölgesinde 26 Ekim'de, devriye görevindeki sınır muhafızlarına bölgede faaliyet gösteren Ceyşu'l Adl isimli örgüt tarafından saldırı düzenlenmiş, 10 güvenlik görevlisi ölmüştü.

Saldırı sonrasında İran, bölgede geniş çaplı operasyon başlatmıştı. Operasyonlarda çok sayıda örgüt üyesinin öldürüldüğü, bir kısmının da yakalandığı bildirilmişti.

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