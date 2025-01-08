İran Dini Lideri Hamaney: ABD'nin Irak'taki varlığı yasa dışıdır

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile yaptığı görüşmede, "ABD'nin Irak'taki varlığını kalıcılaştırma ve genişletme çabası açıkça ortadadır. Bu işgal karşısında kararlı ve güçlü bir duruş sergilenmelidir" dedi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, İran'da temaslarına devam ediyor. Sudani, başkenti Tahran'da İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ile bir araya geldi. Görüşmeden konuşan Hamaney, "Irak'ın daha gelişmiş ve güvenli bir ülke haline gelmesi, İran İslam Cumhuriyeti'nin de yararınadır" dedi.

Hamaney, Irak hükümeti ile halkı arasındaki iyi ilişkilere dikkat çekerek, ülkedeki farklı mezhep ve etnik gruplar arasındaki birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Haşdi Şabi'nin Irak'ın önemli güç unsurlarından biri olduğunu belirten Hamaney, "Bu yapının korunması ve daha da güçlendirilmesi için özen gösterilmelidir" ifadelerini kullandı.

"ABD'NİN IRAK'TAKİ VARLIĞI YASA DIŞIDIR"

ABD güçlerinin Irak'taki varlığını yasa dışı olarak nitelendiren Hamaney, "ABD'nin Irak'taki varlığını kalıcılaştırma ve genişletme çabası açıkça ortadadır. Bu işgal karşısında kararlı ve güçlü bir duruş sergilenmelidir" ifadelerini kullandı. Bölgedeki gelişmelere ve Suriye'deki duruma da değinen Hamaney, "Bu olaylarda yabancı güçlerin müdahalesi açık bir şekilde görülmektedir" dedi.

"GAZZE VE LÜBNAN HALKINI DESTEKLİYORUZ"

Sudani ise Tahran'daki temaslarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Tahran'da gerçekleştirilen görüşmeler ve varılan anlaşmaların, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da geliştireceğini ve derinleştireceğini umut ediyorum" dedi.

İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarına dikkat çeken Sudani, "Irak'ın temel politikası, Gazze ve Lübnan halkının yanı sıra bölgedeki direnişi desteklemektir" ifadelerini kullandı. Suriye'deki gelişmelere de değinen Sudani, "Irak, Suriye halkının iradesine destek vermeyi, ülkenin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumayı, ayrıca kapsayıcı bir hükümetin kurulmasını savunmaktadır" dedi.