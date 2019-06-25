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İran: Diplomasi kanalı sonsuza dek kapandı

İran Dışişleri Sözcüsü Musevi, ABD'nin İran dini lideri Hamaney ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'e yönelik yaptırımlarının diplomasi kanalının sonsuza dek kapanması anlamına geldiğini söyledi.

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İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi, ABD'nin İran dini lideri Ali Hamaney ve Dışişleri Bakanı Zarif'i de kapsayan son yaptırımlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
 
Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Musevi, yaptırımların 'diplomasi kanalının sonsuza dek kapanması' anlamına geldiğini söyledi.
 
Musevi, "Trump'ın umutsuz yönetimi dünyada barışı ve güvenliği sağlamak için kurulan uluslararası mekanizmaları yok ediyor" şeklinde konuştu.

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